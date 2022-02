Parco del mare, manca il legno per i viali pedonali. "Si lavorerà di domenica per recuperare i tempi"

Oggi il lungomare è una distesa di terra. Basta affacciarsi da piazzale Kennedy, osservare il lungo mare Murri e scrutare l’orizzonte. E’ un brulichio di ruspe, betoniere, operai. I lavori avanzano, le ditte lavorano, ma i tempi si fanno sempre più stretti. Per la stagione estiva e per l’8 maggio, giorno in cui Rimini sarà al centro della scena con l’Adunata Nazionale degli Alpini. Occorre dare uno sprint alle opere, per vedere la luce di una nuova parte del Parco del Mare. “Proprio per questo motivo, perché vogliamo dare un’accelerata, abbiamo concordato con le aziende che lavoreranno anche al sabato e alla domenica. I lavori si svolgono a pieno regime, ma ciò che preoccupa è la difficoltà nel reperimento dei materiali”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli.

In assetto da straordinari, con gli operai in azione sette giorni su sette, l’obiettivo è quello di arrivare a conclusione. “Gli sforzi sono per arrivare pronti a quella data dell’8 maggio”, conferma l’assessore. Ma il problema non è tanto logistico, quanto di materiali che non arrivano. “I materiali stanno impiegando più tempo del previsto, per via dei ritardi accumulati dal Coronavirus, in particolare manca ancora parte del legno per realizzare le passerelle. Una fornitura è arrivata, la seconda non ancora”.

L’amministrazione lavora per restituire un nuovo volto al lungomare: “C’è un confronto settimanale con i bagnini e gli operatori, ancora negli scorsi giorni abbiamo sottolineato il massimo impegno a concludere il prima possibile – conclude l’assessore ai Lavori pubblici -, per restituire quello che sarà uno dei lungomari più affascinanti d’Europa. In tempi molto brevi sta diventando qualcosa di davvero iconico”.