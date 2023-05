Parte la battaglia contro le zanzare tigre, iniziata la distribuzione gratuita dei larvicidi

E' già partita a Coriano la distribuzione gratuita del prodotto larvicida per prevenire il proliferare delle zanzare. Basta presentarsi presso il varco all’ingresso del Municipio, in Piazza Mazzini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14.30 alle 17. Oltre ai trattamenti nelle aree private da effettuarsi con i prodotti larvicidi, sono previsti interventi su aree pubbliche a partire dal 15/ 20 maggio nei pozzetti e nelle caditoie stradali. Ogni 28 giorni verranno effettuati per 5 turni consecutivi trattamenti specifici con prodotti larvicidi biologici fino ad ottobre. Misure che si affiancano alla serie di provvedimenti disposti dall’ordinanza sindacale del comune di Coriano valida fino al 31 ottobre per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da zanzara tigre e zanzara comune.

Si tratta di provvedimenti rivolti a “ tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza a partire ad esempio “dall’evitare l’abbandono negli spazi aperti pubblici e privati di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, di evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagna, di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia, di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere e all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi ,i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, ;in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio”.

"Per limitare durante la stagione calda la proliferazione delle zanzare - afferma l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia - è necessario agire fin da subito. Invito pertanto i cittadini a seguire tutti gli opportuni accorgimenti così da prevenire gli effetti indesiderati sia per la salute che per l’ambiente. L’impegno dei singoli può fare la differenza in collaborazione agli interventi effettuati sulle aree pubbliche che, come detto, partiranno nei prossimi giorni”.