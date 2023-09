Fine di un'epoca, partono i lavori per demolire l'ex caserma. La Cittadella della sicurezza si farà

Cittadella della sicurezza, il progetto inizia a entrare nel vivo. E’ previsto per il 27 settembre l’avvio della demolizione dell’ex caserma Giulio Cesare, primo step verso la realizzazione di quella che diventerà la nuova 'Cittadella della sicurezza'. La notizia giunge direttamente da Palazzo Garampi: la comunicazione è arrivata dall’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’immobile, a seguito dell’affidamento dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l’appalto, per un importo di quasi 2 milioni di euro.

Secondo il crono programma indicato dal Demanio, l’intervento di demolizione - per i quali sono già stati svolti nei mesi scorsi alcuni lavori propedeutici – si completerà entro la fine del 2023. “Si tratta di un passo avanti decisivo verso la concretizzazione di un progetto prioritario per il potenziamento della dotazione di infrastrutture a servizio delle forze di polizia operative sul territorio – spiega l’amministrazione comunale -. Un centro nevralgico per il presidio e la sicurezza per il quale si sta lavorando al lancio del concorso di progettazione, oggetto dei tavoli tecnici che si stanno succedendo in queste settimane, allo scopo di procedere alla definizione nei dettagli di quella che sarà la sede degli uffici della Questura, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale e del Corpo Forestale dei Carabinieri, per un investimento complessivo confermato dal Demanio di circa 60 milioni”.

Il prossimo inizio della demolizione dell’ex Caserma rappresenta un avanzamento decisivo in un percorso che l’amministrazione sta seguendo con grande attenzione, in stretta relazione con l’Agenzia del Demanio regionale e nazionale, consapevole che si tratta di una partita strategica per l’intero territorio, fondamentale per dare alle forze di polizia una sede adeguata alle esigenze e dunque agevolarne e rendendone più funzionale il lavoro.

“Questo pur sapendo che resta indispensabile una maggiore attenzione da parte dei Ministeri competenti in ordine all’implementazione di mezzi e personale a supporto dei vari corpi di cui una realtà come quella riminese necessita”, conclude la nota di Palazzo Garampi.