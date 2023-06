Passaggio del testimone al Club Inner Wheel Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta ieri 21 giugno, nella cerimonia che si è svolta presso l’Hotel Corallo di Riccione, sede storica del club. Dopo 2 anni di presidenza di Antonia Vescia, sale in carica Laura Procopio: agente da anni nel settore delle assicurazioni, mamma di Luca e Matteo e sposata con Marco Montebelli, Laura Procopio è da sempre impegnata nel sociale a sostegno delle donne e dell’infanzia. Come da tradizione di International Inner Wheel, il club service femminile presente in tutto il mondo da 99 anni, la ruota gira dal 2017 anche nel club riccionese che ha visto succedersi altre 3 presidenti a partire da Franca Mulazzani, socia fondatrice. Il club Inner Wheel Riccione-Valconca inaugura così un nuovo anno sociale all’insegna del servizio e dell’amicizia.