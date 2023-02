"E' inutile che mi facciate la multa, tanto non la pago", passeggero del bus aggredisce gli agenti

Mattinata agitata, quella di lunedì, su un autobus di linea della Start Romagna dove un passeggero senza biglietto ha iniziato a dare in escandescenza per poi aggredire gli agenti della polizia di Stato. L'uomo, un clochard 54enne, intorno alle 12 era stato sorpreso dai controllori a bordo del mezzo pubblico senza biglietto. Alla contestazione della mancanza del ticket il passeggero ha iniziato a dare in escandescenza dicendo di non avere il denaro e che "E' inutile che mi facciate la multa, tanto non la pago. Me ne avete già fatte tante". Non riuscendo a farlo scendere, i controllori hanno chiesto l'intervento di una pattuglia della polizia di Stato con l'autobus che, nel frattempo, è rimasto fermo alla fermata di via Roma. Anche le divise hanno provato a far ragionare il 54enne ma questi si è agitato ancora di più passando dalle minacce all'aggressione tanto che, nel tentativo di farlo scendere, sia un agente che l'uomo sono ruzzolati fuori dalla porta del mezzo pubblico. Una volta in strada, per riportare l'esagitato alla calma, è stato necessario usare lo spray al peperoncino.

Portato in Questura e arrestato per resistenza, mentre l'agente ferito è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 3 giorni, nella mattinata di martedì il 54enne è stato processato per direttissima. L'uomo, difeso dall'avvocato Gianluca Ghinelli, ha ribadito la sua impossibilità nel pagare le multe e specificato di non aver aggredito l'agente ma di essere inciampato nello scendere dall'autobus e nella caduta aver travolto il poliziotto. Il giudice ha convalidato il fermo per poi rilasciare il clochard con l'obbligo di firma in attesa della prossima udienza.