Patrizia Rinaldis regina degli albergatori. La presidente pronta a un nuovo mandato in Federalberghi

La presidente Patrizia Rinaldis punta a rimanere alla guida degli albergatori fino al 2028. Per il prossimo quinquennio. E’ in programma nella giornata di mercoledì (10 maggio) all’hotel Waldorf l’assemblea che rinnoverà le cariche dell’Associazione Albergatori di Rimini. Secondo le previsioni della vigilia, non si dovrebbe assistere a colpi di scena: Federalberghi andrà avanti all’insegna della continuità.

L’iter di rinnovo prevede prima l'entrata in carica del consiglio di amministrazione, che è composto da 13 componenti. Dieci consiglieri del mandato che si va a concludere sono pronti per una nuova avventura, altri sei si sono resi disponibili per la prima esperienza. Solo a ruota, definito il Cda, si procederà con il rinnovo della presidente.

Ci sono pochi dubbi, per la riconferma di Patrizia Rinaldis. Anima dell’associazione. L’albergatrice è alla guida dell’Aia ormai dal 2006 e va verso i trent’anni all’interno dell’organigramma. Le sue prime esperienze risalgono, infatti, al 1994. Prima l’esperienza in consiglio, poi alla carica di vicepresidente. La sua riconferma è già stata apprezzata alla vigilia dal consiglio uscente per proseguire il percorso intrapreso in questi anni.