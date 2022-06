Il Pd di Bellaria protesta: "Arrivano i turisti e la città è piena zeppa di cantieri ancora da concludere"

Il Partito Democratico di Bellaria Igea Marina sale in cattedra sul tema viabilità. "Dopo un ponte del 2 giugno ricco di presenze, dove i nostri turisti sono stati accolti da un arenile in cantiere, dai lavori in viale Panzini e sul porto canale, oggi, a metà giugno, la nostra città si presenta con i lavori del nuovo lungomare non ancora ultimati, il senso unico alternato sul porto canale a causa dei lavori non terminati, stessa cosa per viale Panzini e a questi si aggiungono i lavori, che inizieranno in questi giorni, in zona colonie. Disagi su disagi per i nostri residenti e turisti."

E in conclusione: "Il sindaco annunciava che i nostri turisti apprezzano vedere una città in movimento, noi pensiamo invece che loro vedano soltanto una città che riesce a creare disagi, in piena stagione, anche nel realizzare lavori di ordinaria manutenzione, mentre nei comuni vicini stanno radicalmente trasformando la città".