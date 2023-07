Pennabilli un paese inclusivo, Orizzonte Comune: "Il sindaco infonde allarmismo e paura del diverso"

Non si placano le polemiche a Pennabilli dopo l’ordine del giorno, poi emendato, proposto dal sindaco Mauro Giannini intitolato “Disapprovazione all’accoglienza di profughi di qualsiasi nazionalità, razza e religione nel Comune di Pennabilli”. Sala del Consiglio Comunale gremita durante la seduta, tanto da non riuscire a ricevere tutte le 150 persone che si erano presentate, dopo la diffusione della notizia dell’iscrizione all’Odg della proposta di delibera.

“Nei giorni precedenti il sindaco aveva pronunciato gravi e inopportune affermazioni in occasione dell’inaugurazione della 52esima Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato – scrive il gruppo consiliare Orizzonte Comune - e aveva emesso la discutibile e preoccupante “Ordinanza contingibile e urgente relativa ai contratti tra privati e Prefettura o altri Organi dello Stato Italiano a ciò deputato in relazione all’emergenza richiedenti status di profugo secondo le normative internazionali ed europee”, che prevede assurdi obblighi e ordini ai Proprietari, Conduttori o Gestori di immobili siti nel Comune di Pennabilli, pena la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro”.

“In contrapposizione a tutto ciò, il gruppo di minoranza Orizzonte Comune ricorda come Pennabilli sia tradizionalmente un luogo votato all’apertura come testimoniano i numerosi episodi che già dagli anni '30 hanno portato, ad esempio, all’accoglienza dei i rifugiati albanesi, alla mobilitazione nei primi anni '80 nei confronti delle Boat people in fuga dal Vietnam, e ancora l'accoglienza dei bambini Bielorussi in fuga da Chernobyl nel finire degli anni '80, così come l'organizzazione degli aiuti e delle misure a favore dell'integrazione di coloro che dagli anni ‘90 sono arrivati nel nostro territorio dalle coste albanesi, e che sono diventati fieri e autentici cittadini del nostro territorio fino a episodi purtroppo recenti in cui sono stati accolti alcuni profughi ucraini, anch’essi perfettamente insediati nel tessuto sociale locale. Il gruppo si è inoltre subito attivato con aiuti concreti alle donne e bambini in fuga da situazioni disperate arrivati nei giorni scorsi a Pennabilli. Dispiace che il sindaco infonda allarmismo e paure del diverso, alimentando sentimenti di rabbia e odio nella collettività, ma siamo felici che la serata di ieri sia stata così partecipata. Ciò dimostra che molti cittadini non si riconoscono nelle ideologie proposte dalla maggioranza, confermando la tradizione di ospitalità e inclusività del paese”.

“Il Gruppo Orizzonte Comune intende ringraziare i tantissimi concittadini, tra cui numerosissimi giovani, e amici di Pennabilli nonché Consiglieri Comunali dei Comuni vicini, C.G.I.L., PD, Libera, A.N.P.I. per la loro presenza e il loro supporto a favore dell’accoglienza e contro le scelte irragionevoli e assolutamente preoccupanti adottate dal sindaco. Pennabilli è sempre stata e continuerà ad essere accogliente”.