Per Marina Centro gli imprenditori chiedono parcheggi, sicurezza e lungomare

Alzare l'asticella di Marina Centro con una maggiore qualità nell’offerta di ristorazione e vetrine più belle, più sicurezza e più parcheggi. Questa la ricetta per il salotto della Rimini estiva stilata dagli imprenditori di viale Vespucci che, giovedì sera, si sono riuniti via web nell'ambito dell'incontro organizzato da Zeinta di Borg. Nel corso dell'appuntamento, che ha avuto l'obiettivo di recepire la voce di chi ha la propria attività nella zona mare, è emerso il plauso per il nuovo Parco del Mare che, per i titolari della attività, è "un’opera ben fatta che porterà ottimi risultati dal punto di vista turistico e ambientale". Un ampio progetto che sta rigenerando il lungomare e il paesaggio a cui gli imprenditori credono fortemente. Non sono mancate, però, le note negative con gli albergatori che chiedono tranquillità per i turisti che possano fare una passeggiata lungo il bel viale in tutta serenità, cosa che negli ultimi anni risulta difficile. Preoccupazione è stata espressa per ripetuti atti vandalici coi commercianti che chiedono maggiori controlli negli orari notturni. Resta aperto anche il problema dei parcheggi, già rari durante la stagione invernale e Riccione viene sempre considerata un esempio da studiare perché ha realizzato parcheggi sotterranei sotto al lungomare.