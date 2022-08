Pericoloso leader di una banda accusata di 19 omicidi e tentati omicidi soggiornava in hotel, arrestato

A seguito di una brillante operazione della Polizia di Stato, coordinata dal vice Questore aggiunto Mattia Falso, nella giornata di mercoledì (3 agosto) sono scattati gli arresti per un cittadino turco di 38 anni e per un cittadino svizzero di 49 anni. Alloggiavano in un albergo della città. In particolare per l'uomo originario della Turchia era in corso un mandato di ricerca a livello internazionale da parte dell’Autorità giudiziaria del suo Paese natale, in quanto considerato un elemento di spicco di un’organizzazione criminale ritenuta responsabile di diciannove tra omicidi e tentati omicidi, commessi tra il 2019 ed il 2020.

Il provvedimento di cattura internazionale era stato emesso dalla Turchia lo scorso 5 aprile. Lo sviluppo delle informazioni raccolte negli istanti immediatamente successivi al rintraccio del ricercato ha consentito agli agenti di appurare che era giunto a Rimini in compagnia di altre tre persone, tra le quali il 49enne svizzero che nella camera d’albergo occupata, a seguito di perquisizione, si è scoperto custodire una pistola, completa di caricatore rifornito di nove cartucce calibro 9x19 Parabellum. Alla luce di quanto emerso dall’attività investigativa, il 49enne è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione illegale di armi e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, portato nella Casa circondariale a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida. Per il 38enne turco verrà invece attivata la procedura di estradizione.