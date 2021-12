Non torna a casa dopo la passeggiata, forze dell'ordine mobilitate per l'anziana dispersa

Forze dell'ordine e vigili del fuoco mobilitati a Cattolica dove, da domenica, si cerca incessantemente un'anziana scomparsa. La donna, 87 anni residente nel centro della Regina, era uscita di casa come tutti i giorni per una passeggiata ma all'imbrunire non era tornata mettendo in agitazione i parenti. Dopo una prima serie di ricerche è scattato l'allarme facendo partire il protocollo andato avanti per tutta la notte. Nella mattinata di lunedì alle squadre delle forze dell'ordine si sono uniti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a monitorare la zona del porto e il canale ma, al momento, senza esito. Col passare del tempo le speranze di trovare sana e salva la signora, che con tutta probabilità ha passato la notte all'addiaccio, si riducono drasticamente.