Esce in mare col moscone per pescare e non rientra, scattano le operazioni di ricerca

Sono in corso dalla notte tra domenica e lunedì le operazioni di ricerca e soccorso in mare per la sparizione di un anziano pescatore che non ha fatto rientro a terra. L'uomo, un 83enne, nella serata di domenica si era avventurato al largo con un moscone per pescare, Non rientrando a riva è scattato l'allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Nella prima mattinata di lunedì sono uscite in mare le motovedette della Capitaneria di Porto e del Roan della Guardia di Finanza oltre ai gommoni dei vigili del fuoco coi sommozzatori. I soccorritori stanno pattugliando il tratto di mare tra i Bagni 80 e 90 alla ricerca del disperso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI