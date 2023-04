Vane le ricerche del pescatore scomparso in mare, il bagnino: "Lo abbiamo salutato domenica e poi è scomparso"

Sono proseguite per tutta la giornata di lunedì le ricerche del pescatore 83enne scomparso in mare nella serata di domenica ma, nonostante l'impiego delle motovedette della Capitaneria di Porto e dell'elicottero dei vigili del fuoco, dell'anziano non è stata trovata traccia. Di Mario Mazzotti, residente alla Colonnella di Rimini con la moglie, sono state individuate solamente le ciabatte, lasciate sulla battigia del Bagno 82 prima di avventurarsi nello specchio di mare antistante allo stabilimento balneare, e il moscone utilizzato per raggiungere il largo. Il pattino era rovesciato e affiorava davanti al Bagno 74 ma, nonostante le ricerche, le motovedette, i gommoni e l'elicottero non hanno individuato altre tracce dello scomparso. Secondo quanto ricostruito, Mazzotti era solito uscire in mare per dedicarsi alla pesca e, verso le 19 di domenica, il bagnino dell'81 lo aveva visto spingere il moscone in acqua per andare a recuperare le nasse che aveva l'abitudine di calare a circa 200 metri dalla costa. Nella serata di domenica, non vedendolo rientrare a casa, i famigliari avevano dato l'allarme facendo così partire la macchina delle ricerche.

Luca Agostini, titolare dello stabilimento che conosce bene lo scomparso, ha raccontato di averlo visto prendere il mare e che lunedì mattina ha ritrovato le ciabatte dell'83enne esattamente dove le aveva lasciate il giorno prima. "Mazzotti era un pescatore esperto che conosceva bene il mare - racconta il bagnino. - La pesca era la sua passione e, oltretutto, domenica sera le condizioni meteo erano ottimali. Davvero non riesco a capire come sia potuto succedere". Con l'arrivo del tramonto, le ricerche dell'anziano che hanno interessato il tratto di costa tra i Bagni 70 e 90 sono state sospese e riprenderanno nella giornata di martedì.

