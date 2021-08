Pesta la moglie in un hotel, ma la figlia minorenne fugge via e chiede aiuto ai poliziotti

Salvata dalla figlia minorenne. Una notte di violenza si è conclusa per una donna con l'arresto del compagno violento. Martedì notte, intorno all'una, una volante della Polizia è intervenuta nella zona di viale Brindisi, a Rimini, dove era stata segnalata una lite fra due coniugi all'interno di un hotel. A chiamare la Polizia è stata la figlia della coppia, spaventata dal violento litigio tra i genitori. Appena i poliziotti sono arrivati hanno trovato la ragazzina in strada ad aspettarli, spaventata e in lacrime. La ragazzina ha raccontato che la madre era stata pestata dall'uomo.

Non appena i poliziotti sono entrati nella stanza il compagno della donna, un 35enne italiano, ha subito mostrato un atteggiamento apparentemente calmo e tranquillo, sia nei confronti dei poliziotti che nei confronti della moglie, negando il litigio. La donna, visibilmente scossa e provata, cercava di convincere i poliziotti che nulla fosse successo, ma presentava un evidente gonfiore al labbro superiore sinistro e alla guancia sinistra. I poliziotti sono riusciti a parlare in disparte con la donna, che ha raccontato di esser stata picchiata al volto poco prima al culmine di un violento litigio, a cui aveva assistito la figlia prima di riuscire a scappare.

Una volta calmata, la donna ha ricordato vari episodi pregressi di violenza, sia fisica che verbale, anche in presenza dei figli minori, oltre a presentatare visibili ecchimosi da ricondursi a precedenti percosse subite dal compagno. La donna ha spiegato di non aver mai denunciato nulla e di non avere intenzione di farlo temendo per la propria incolumità e quella dei figli.

A confermare il litigio sono stati anche altri ospiti dell’albergo, che hanno sentito urla e insulti dell’uomo verso la compagna. La donna, convinta dai poliziotti, ha poi accettato di essere accompagnata al Pronto Soccorso

per essere curata. Il compagno, infine, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere.