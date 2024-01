La Piadina Romagnola a colazione? Al Sigep le ricette speciali con il vincitore di MasterChef

Colazione con la Piadina Romagnola Igp? Certo che sì. D’altronde si è sempre detto che la Piadina è un prodotto eclettico che si abbina a tutto. A lanciare la proposta al grande pubblico è il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola nella kermesse del Sigep in Fiera a Rimini (20-24 gennaio) in un evento guidato da un testimonial d’eccezione: lo chef Francesco Aquila. Già protagonista dell’ultima edizione di Piadina Night, dove ha ideato una ricetta di Piadina Romagnola Igp in versione gourmet, il vincitore di MasterChef Italia 10 e talent food Capital Innova guiderà in fiera uno show cooking con la proposta di una piadina versione dolce ideale per la colazione.

L’appuntamento è per martedì 23 gennaio a partire dalle ore 13 (padiglione B1), con la Piadina Romagnola Igp abbinata ad alcune eccellenze certificate insieme al Consorzio tutela Cioccolato di Modica Igp, Consorzio Pistacchio Raffadali Dop, Consorzio tutela Arancia di Ribera Dop e Consorzio di tutela Fichi di Cosenza Dop. Tutto questo nella Choco Arena, spazio dedicato a talk, show cooking e incontri, all’interno della quale in collaborazione con Cna Agroalimentare Nazionale saranno presentate le eccellenze enogastronomiche del made in Italy, con particolare attenzione al settore del cioccolato con i rispettivi abbinamenti.

Come anticipato, Aquila non è nuovo all’incontro con la Piadina Romagnola Igp. La scorsa estate aveva vestito i panni di testimonial nel doppio Piadina Night ospitato a Bertinoro e Cattolica. Nato ad Altamura nel 1986, fin da giovanissimo entra in contatto con la cucina, che da quel momento diventa la sua più grande passione. Aquila è stato uno dei protagonisti assoluti della decima edizione di MasterChef Italia e fin dalle primissime puntate è stato apprezzato dal pubblico del noto programma televisivo, sino ad arrivare alla sfida finale dove si è aggiudicato la vittoria il 4 marzo 2021. Da anni lavora come maitre in un ristorante ed è un docente di sala bar, il suo sogno è quello di sfondare nel mondo dell’alta cucina e di aprire una serie di locali che offrono prodotti di altissima qualità.