La Regina è più verde con 430 nuove piante messe a dimora dal 2022 ad oggi

Un patrimonio arboreo sempre più ricco e variegato. Sono 434 le piante messe a dimora dall’Amministrazione comunale dal 2022 ad oggi. Le ultime, in ordine di tempo, le 6 Jacarande in via Belvedere, in sostituzione degli alberi di tamerici che erano stati abbattuti dal forte vento di maggio 2023.

“Ogni nuovo albero è benessere e salute in più per tutta la comunità, oltre che un investimento per le generazioni future – spiega la sindaca Franca Foronchi –. Continueremo ad arricchire il nostro patrimonio arboreo cittadino anche nei prossimi mesi. Ci sono in programma nuove piantumazioni. Ma il nostro progetto di verde urbano prevede allo stesso tempo il monitoraggio costante della salute delle piante esistenti, nei parchi, giardini pubblici, ma anche di quelle inserite nel contesto più strettamente urbano. Sappiamo bene quanto sia importante il verde in città, lungo strade, viale, parcheggi, perchè le piante sono naturali barriere anti inquinamento. Non dobbiamo però dimenticare anche quei molti pini che ci stanno creando problemi con le loro radici alla viabilità, ai passi carrai e ai cancelli di tante case. Sono alberi molto belli, ma non sono adatti a piccoli spazi come le nostre strade cittadine e, negli anni, a causa di interventi di potatura alle chiome e di tagli alle radici, sono meno stabili e creano problemi per l’incolumità delle persone. Per questo, dovremo sostituirli con altre piante, ovviamente non tutti e subito, ma quando se ne ravvisa la necessità per la sicurezza dei cittadini”.

Risorse per il verde pubblico

“Come avevamo promesso in campagna elettorale – riprende la prima cittadina -, stiamo impegnando molte risorse sulla riqualificazione di Cattolica in un’ottica sempre più green, vivibile e sostenibile. Un patrimonio verde curato e sano offre anche maggiori garanzie sul fronte della sicurezza dei cittadini e del territorio in particolare alla luce dei cambiamenti climatici”. Una politica del verde urbano che contempla anche percorsi di conoscenza e consapevolezza al centro di progetti con le scuole della città, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi. “Abbiamo messo in atto attività di piantumazione di nuove essenze insieme con alunne e alunni dei nostri istituti scolastici – continua la Sindaca Foronchi – attività preziose e di alto livello anche sul fronte didattico, che si sono avvalse della presenza di agronomi che hanno tenuto lezioni e laboratori pratici utilissimi per bambine e bambini. Vogliamo educare alla cultura del verde, della sostenibilità, del rispetto e dell’importanza degli alberi, sin da piccoli”.

Jacaranda in via Belvedere

Sulle sostituzioni di via Belvedere, l’Assessore al verde urbano Alessandro Uguccioni spiega che “questo intervento risponde a quella che è la nostra visione sul verde urbano. Procediamo alla ripiantumazione, dove possibile, delle piante che per varie ragioni devono essere sostituite. E questo sempre nel rispetto dei criteri di sicurezza e tutela dell’incolumità della persona. Qui in via Belvedere c’erano tutte le condizioni per ripristinare le alberature. Al posto delle tamerici, abbiamo però scelto di piantare 6 esemplari di Jacaranda, un albero molto bello soprattutto per i suoi caratteristici fiori celeste-lilla”. La Jacaranda è una pianta originaria del Sudamerica. La caratteristica fioritura comincia in primavera e dura fino all’inizio dell’estate.

Ma nell’elenco delle essenze messe a dimora dal 2022 ad oggi nelle varie aree della città, si va dagli olmi ai pini, passando per tamerici, lecci, aceri, gelsi, platani, frassini.