Piazza della Repubblica, eseguiti lavori anti infiltrazioni: posizionate nuove griglie e riasfaltato il manto

Restyling al sistema idraulico di Piazza della Repubblica. Sono state ripristinate tutte le griglie dietro il palco dell’Arena. Pulite anche le griglie e relativi sistemi idraulici per eliminare il rischio infiltrazioni nei garage sottostanti. Rifatta anche quella di raccolta delle acque tra via Garibaldi e piazza Ermete Re dove si è poi anche proceduto all’asfaltatura di ripristino di quel tratto.

“Proseguiamo con gli interventi di manutenzione della città – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni –. Il posizionamento di nuove griglie in piazza della Repubblica sono lavori determinanti per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche nelle caditoie, in un'ottica di prevenzione dal rischio di eventuali infiltrazioni".