Piazzale Ceccarini si trasforma in un'arena dello sport, tutti pronti per provare il pickleball

Sabato 30 e domenica 31 marzo piazzale Ceccarini si trasformerà in un’arena sportiva a cielo aperto con l’iniziativa “Sportivi per natura: Riccione il tuo terreno”, due giorni dedicati allo sport e all’intrattenimento con animazione e dj set. Il progetto, a cura di Riccione Beach Arena, intende promuovere lo sport, sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza dell’attività fisica e far conoscere una nuova disciplina divertente e già popolare negli Usa, il pickleball. All’interno di un campo da gioco realizzato davanti al Palazzo del Turismo, i visitatori, coadiuvati da alcuni istruttori, potranno cimentarsi in questa nuova disciplina affine al tennis, durante brevi incontri della durata dai 10 ai 12 minuti.

Tutti in piazza a giocare

In piazza saranno presenti anche alcuni campi da gioco per il divertimento dei bambini e durante l’evento saranno distribuiti gadget e premi. In occasione dell’iniziativa, insieme a Riccione Beach Arena e a Riccione Padel Arena, saranno presenti alcune realtà cittadine tra cui Giocamusica, Beach Village, Club del Sole Romagna Village, Riccione Volley, Asar Accademia Calcio Riccione, Ginnastica Riccione Academy e Mondo Squash Riccione per far conoscere le proprie attività direttamente al pubblico presente e anche attraverso le immagini e i video proiettati sul ledwall della facciata del Palazzo del Turismo. L’area gioco di “Sportivi per natura” sarà aperta al pubblico dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 18,30.