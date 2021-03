Piede pesante sull'acceleratore: 5 automobilisti immortalati dallo Scout Speed della Municipale

Superavano i 90 chilometri orari nonostante il limite dei 50 quando lungo la Marecchiese è entrato in funzione lo scout-speed della Polizia Locale Valmarecchia. Sono pesanti le sanzioni a carico di cinque automobilisti “immortalati” nelle scorse settimane dalla Pm all’altezza del centro abitato di Sant’Ermete in territorio di Santarcangelo mentre correvano oltre i 40 chilometri orari rispetto al limite: ai 543 euro di multa si aggiungono infatti 10 punti di decurtazione della patente di guida e la sospensione della stessa da uno a tre mesi. Continuano dunque senza sosta, anche a seguito delle tante segnalazioni di cittadini preoccupati per l’eccessiva velocità dei veicoli, i controlli della Pm che dall’inizio dell’anno ha elevato 460 sanzioni per il superamento dei limiti sul territorio dei tre Comuni della bassa Valmarecchia, Santarcangelo, Verucchio e Poggio-Torriana. Le pattuglie della Polizia locale sono presenti sia nei centri urbani che nelle frazioni per controllare il rispetto dei limiti di velocità nonché la regolarità sulla revisione e sulla copertura assicurativa dei veicoli.

“L’intensificazione dei controlli sulle strade va di pari passo con gli sforzi che l’Amministrazione comunale sta compiendo per migliorare le infrastrutture stradali grazie ai nuovi percorsi ciclabili e pedonali, alle strade scolastiche, alle “zone 30” e al miglioramento della viabilità in generale, tema rispetto al quale abbiamo appena aperto i lavori per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile - afferma l’assessore alle Politiche per la sicurezza Filippo Sacchetti. - Purtroppo continuiamo a ricevere diverse segnalazioni da parte dei nostri concittadini preoccupati per i continui superamenti dei limiti di velocità sia nel centro urbano che nelle frazioni – aggiunge l’assessore Sacchetti – una preoccupazione che spesso diventa fonte di insicurezza e di pericolo, prima di tutto per gli utenti della strada più vulnerabili come i pedoni e i ciclisti”. “Continueremo pertanto in questa direzione – conclude l’assessore alle Politiche per la sicurezza – anche attraverso un sempre maggiore impiego delle tecnologie nonché attraverso iniziative di educazione e sensibilizzazione”.

Intanto in via Ugo Bassi a Santarcangelo gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato una quarantina di autocarri per transito vietato nei mesi di gennaio e febbraio. I controlli – che hanno fatto seguito alla riorganizzazione della viabilità lungo l’intero tratto della strada spesso oggetto di segnalazioni sia per il passaggio di mezzi pesanti, nonostante il divieto, che per l’eccessiva velocità dei veicoli – proseguiranno anche nei prossimi mesi. Nel frattempo, dopo una sperimentazione durata circa tre mesi, l’Amministrazione comunale ha deciso di rimuovere uno dei tre dossi posizionati lungo via Ugo Bassi in considerazione del fatto che i due dossi rimasti sono comunque ritenuti sufficienti a rallentare le auto affinché sia rispettato il limite di velocità previsto per le “zone 30”.