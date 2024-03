E’ stato un vero pilastro della Valmarecchia, la comunità in lutto per la scomparsa di don Mansueto

E’ stato un pilastro della Valmarecchia. Una figura amata e rispettata da tutti. La comunità di Novafeltria piange la scomparsa di don Mansueto Fabbri. Aveva raggiunto, la scorsa estate, il traguardo dei 100 anni. E’ morto nella giornata di lunedì (25 marzo) lasciando tanti ricordi e affetto in chi lo ha conosciuto. Don Mansueto era nato a Torriana il 31 luglio del 1923 ed è stato il vero decano nella diocesi di San Marino e Montefeltro. La città di Novafeltria ha ricordato, con un lungo messaggio, il suo storico parroco: “Caro Don Mansueto, in questo giorno triste per la sua dipartita da questo mondo rendiamo lode a Dio per averci concesso lei per cosi’ tanti anni; lei che si è preso cura di ognuno di noi con animo accogliente e paterno; che ci ha ascoltato, guidato; che ci ha insegnato la dedizione agli altri e allo studio; che ci ha mostrato come rendere grazie a Dio per ogni dono ricevuto e a mettere a frutto i nostri talenti”.

Il messaggio prosegue: “Grazie per essere stato un pastore attento alla gente che Dio le affidava ogni volta, rendendo concreta immagine di quell’amore più grande che Dio ha per gli uomini. In questo momento dell’anno liturgico in cui ricordiamo la morte e soprattutto la Risurrezione di nostro Signore, l’immaginiamo già accanto a lui nello splendore dei cieli”.

Messaggio di cordoglio anche da Voci nel Montefeltro: “Voci nel Montefeltro si unisce alla corale tristezza per la perdita di Don Mansueto, primo parroco che ha ospitato San Pietro InCanto. Esprimiamo solamente sentimenti di gratitudine per quel suo sguardo caritatevole che continuerà ad accarezzarci anche dal cielo”.

Martedì (26 marzo), alle 14,30, esequie presiedute dal vescovo Andrea Turazzi. Dalle 10 camera ardente in chiesa a Novafeltria.