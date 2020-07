“Pink Happy Tribe” è la grande novità della Settimana Rosa di Bellaria

“Pink Happy Tribe” è la grande novità della Settimana Rosa un ricco programma di incontri mattutini al sorgere del sole. Una tribù del buon umore e del benessere arriverà sulle spiagge di Bellaria Igea Marina per far vivere rilassanti e suggestive esperienze di benessere, sullo sfondo dell’alba in riva al mare. “Una tribù felice che grazie alle abitudini felici, trasmette le regole per vivere in pieno benessere ogni giorno”: gli incontri avranno luogo tutte le mattine alle ore 6.00 dal 5 al 9 agosto. Si inizierà a Bellaria mercoledì 5 agosto presso il Bagno Italia 7/8 con “Inno alla vita”; giovedì 6 agosto al Bagno Toni 34 e Carlo 35, “La bellezza della risata”; venerdì 7 agosto c/o Spiagge del Porto 55 e 55bis, la “Gratitudine al sole”. Ad Igea Marina, sabato 8 agosto presso Afrika Beach 78bis e 79, “Donare per ricevere” infine, domenica 9 agosto si festeggerà il “Pink Happy Party” presso la Safety Beach, sulla spiaggia libera zona Parco Pavese!

Il relax non finisce qui: con le “Albe della Dolce Vita” si continua a vivere il mare fin dalle prime luci del mattino, dal 14 – 31 luglio e dall’11 al 28 agosto sempre alle ore 6.00. Gli appuntamenti si ripetono tutti i martedì presso la Spiaggia Playa del Sol 27, giovedì c/o Spiaggia Pepita 42 e venerdì al bagno Gino 59/60 con tante attività: “saluto al sole”, “stretching dei 5 elementi” e “bagno di gong”. Questo e molto altro è previsto a Bellaria Igea Marina, per una vacanza ricca di energia, in equilibrio tra relax e divertimento!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Bellaria Igea Marina inizia le sue giornate all’insegna del benessere -- spiega il Presidente di Fondazione - immergendosi nella rilassante atmosfera delle albe al mare. Nello specifico il Pink Happy Tribe è stato pensato come un vero prodotto , da riproporre in futuro anche in momenti differenti dalla notte rosa. Tutto questo è reso possibile grazie alla collaborazione di Fondazione Verdeblu con l’Associazione Ondamentale, alla quale vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità. L’associazione quest’anno ha lanciato “La tua vacanza New Age”, un nuovo modo di fare vacanza che stiamo seguendo con interesse".