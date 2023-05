Polizia locale pronta per l'estate: "Battaglia ai pallinari, Parco del Mare presidiato e tornano gli street tutor"

Impiego di agenti per i grandi eventi, più attenzione al Parco del Mare, rinforzi in vista dei mesi lungo i cantieri della Statale 16, maggiore presenza nei quartieri e il ritorno degli street tutor in supporto delle attività. E’ un impegno massiccio quello a cui saranno chiamati gli agenti della Polizia locale in vista dell’estate. A fare il punto è l’assessore alla Sicurezza Juri Magrini: “In queste settimane il Comando di Polizia Locale di Rimini sta definendo i servizi e mezzi per poter gestire al meglio l’impegnativa attività che attende il Corpo nella stagione estiva che ormai è alle porte. Si prospettano infatti mesi molto intensi, nei quali agli abituali servizi di presidio e controllo nelle aree ad alta frequentazione turistica andranno ad aggiungersi una serie di attività”.

I temi cardine

A partire dalla viabilità sulla Statale16: “Il presidio della viabilità e in particolare dei cantieri che interessano la Statale 16 sono una priorità”. Il secondo focus riguarderà i grandi eventi: “A partire dalla fine di maggio Rimini sarà sede di appuntamenti di altissimo richiamo, in primis l’eccezionale ponte del 2 giugno con la concomitanza di Rimini Wellness e la data zero del tour di Vasco Rossi – spiega Magrini -. Occasioni importanti che richiederanno anche un notevole impegno dal punto di vista logistico, agendo anche sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni per la gestione di eventi contraddistinti da grandi numeri”.

Battaglia ai pallinari

C’è poi tutta l’attività di sicurezza pubblica che si viene a incrementare durante l’estate. “Terza priorità riguarderà il supporto della nostra polizia locale alle attività di ordine pubblico e sicurezza condotta dalle forze dell’ordine, mirata soprattutto su alcuni aspetti che già negli anni passati ha visto il personale di Pl ottenere buoni risultati, come il contrasto al fenomeno dei pallinari, il contrasto alla vendita di alcol, il presidio dei punti più sensibili, come i parchi, la stazione ferroviaria, le colonie e i luoghi ad alta frequentazione turistica”, sottolinea Magrini.

Più presenza nei quartieri

Quarto cardine della programmazione dell’attività della stagione estiva sarà il presidio diffuso nei quartieri della città. “A tale scopo da qualche giorno è in dotazione al Corpo un nuovo mezzo che sarà dedicato proprio ai controlli in itinere del territorio – spiega Magrini -, in linea con uno degli obiettivi di mandato dell’amministrazione di portare i servizi in maniera capillare nelle diverse aree della città. Questo nuovo mezzo va ad aggiungersi alla flotta in dotazione al corpo che comprende anche e-bike adatte a tutti i tipi di percorso e particolarmente funzionali per muoversi negli spazi della marina e del Parco del mare e gli ormai collaudati quad per il controllo della spiaggia. Sarà quindi un impegno come di consueto a 360 gradi, con l’obiettivo di contribuire ad un’estate in tranquillità e in sicurezza per cittadini e visitatori”.

Ci saranno gli street tutor

L’assessore conferma poi è previsto il ritorno degli street tutor nei luoghi sensibili, dopo il progetto sperimentale partito la scorsa stagione: “Abbiamo presentato un nuovo progetto che è stato finanziato – spiega Magrini -, avremo a disposizione gli uomini per un certo numero di ore. Questa attività rientra in un progetto di riqualificazione urbana finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Oltre agli street tutor, si prevede un costante miglioramento dei sistemi di videosorveglianza e progetti integrati, come l’operazione che si sta svolgendo per la riqualificazione del Parco Pertini”.

Controlli al Parco del Mare

L’assessore assicura poi che ci saranno controlli mirati sulle passeggiate del nuovo Parco del Mare: “Dopo i mezzi acquistati lo scorso anno, tra cui i monopattini in dotazione agli agenti, proseguiremo i controlli al Parco del Mare”. Dove ancora troppe biciclette sfrecciano nell’area dedicata ai pedoni, creando un reale pericolo soprattutto per i bambini. “Ci vuole un richiamo anche al senso civico delle persone – conclude l’assessore -, abbiamo appena sistemato la segnaletica nell’area proprio per spiegare gli spazi riservati ai pedoni e gli spazi riservati a biciclette e monopattini, in vista dell’estate faremo comunque dei presidi mirati anche in quell’area”, conclude Magrini.