La Polizia locale viaggia con il motore elettrico, entrato in servizio il nuovo veicolo

Entrata ufficialmente in servizio la nuova Opel Corsa elettrica in dotazione alla Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina. Acquistata in parte con risorse comunali e in parte grazie a un cofinanziamento regionale nel contesto del programma "Bike to work - Sostituzione dei veicoli obsoleti", volto a incentivare il contenimento delle emissioni inquinanti e il rinnovo del parco mezzi a disposizione degli enti locali: oltre 300 chilometri di autonomia per il nuovo veicolo, che si traducono non di meno in un risparmio economico ed energetico. Nello stesso programma, rientrano anche altre risorse ottenute dalla città di Panzini, su tutte una somma di circa 70.000 euro che contribuirà alla realizzazione di nuove piste ciclabili.