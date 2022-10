Ponte di Ognissanti: circa 350 gli alberghi aperti e verso il 70% di riempimento, tutti gli appuntamenti

Il ponte di Ognissanti 2022 si sta configurando all’insegna del ritorno della voglia degli italiani di muoversi, viaggiare e rilassarsi grazie al calendario favorevole che consente di fare un lungo ponte e grazie al meteo che porta con se’ previsioni di sole e temperature elevate. Dopo un grande TTG e in attesa di una edizione di Ecomondo verso il tutto esaurito, la previsione che arriva dagli operatori turistici di Rimini è incoraggiante per la destinazione, con i telefoni degli alberghi e degli uffici informazioni Iat che hanno da giorni ripreso a squillare. Sono circa 350 gli alberghi della città di Rimini che, ad oggi, si stima verranno aperti per il periodo di Halloween: i 280 annuali a cui si aggiungono diversi alberghi stagionali che riapriranno in via straordinaria proprio in vista del ponte. Con percentuali di riempimento che secondo Visit Rimini viaggiano intorno al 70%, anche grazie ai pacchetti, sia B&B che di pensione completa, e alle proposte di visite culturali oltre che di ingressi nei parchi tematici, gettonatissimi dalle famiglie.

Dopo Ecomondo, il mese di novembre proseguirà con importanti meeting al Palacongressi come Dog Business Revolution Live (12-13 novembre), l’evento organizzato dal Centro Studi Erickson (18 e 19 novembre) e il Forum Serramenti, per poi proseguire con un dicembre che si apre all’insegna dei mondiali di Danza Sportiva alla Fiera di Rimini, della winter edition di ginnastica, del ritorno di Rinnovamento nello spirito per il ponte dell’Immacolata e del raduno degli universitari di Comunione e Liberazione, fino ad arrivare al Capodanno più lungo del mondo per il quale sono già tantissime le richieste arrivate in queste settimane per soggiorni che vanno dai 3 ai 5 giorni.

Ecco il calendario della festa di Ognissanti a Rimini tra parchi divertimento e visite guidate

Nell’ultimo weekend di ottobre, i parchi divertimento della Riviera diventano teatro di giornate di divertimento con allestimenti e scenografie da paura, artisti di strada e spettacoli da brivido. Senza dimenticare le numerose occasioni per scoprire Rimini città d’arte. In occasione del lungo ponte di Ognissanti, lunedì 31 ottobre i Musei Comunali di Rimini prevedono un'apertura straordinaria del Museo della città, Domus del Chirurgo e PART, Palazzi dell'Arte con il seguente orario: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 mentre il Fellini Museum sarà aperto dalle 10 alle 19.

Fra sirene fatate, simpatici mostri, streghe giganti e maghi giocolieri, ci si diverte a Italia in miniatura, Fiabilandia, Acquario di Cattolica e all’Oltremare family experience park. Tante iniziative e allestimenti per rendere ancora più emozionante l’incontro con squali, pinguini, alligatori e caimani (all’Acquario di Cattolica), delfini, barbagianni, avvoltoi e falchi (a Oltremare), nonché un intero paese incantato in miniatura (a Italia in Miniatura), mentre Fiabilandia propone Fiaby Halloween, un ricco programma di attività, tutto dedicato ai più piccoli. Chi sceglie Italia in Miniatura a Rimini per la festa di Halloween, potrà essere sorpreso dalle sirene giganti nei mari e i giganti erranti che sbucano da ogni angolo. In Piazza Italia, trasformata nella città incantata di Halloween, ci sarà uno show dietro l’altro. A disposizione di bambini e bambine, le streghe truccabimbi che con colori e make-up speciali, li trasformeranno nel loro personaggio mostruoso preferito. Per tutto il weekend saranno in funzione le attrazioni Monorotaia, Venezia, Torre Panoramica, Scuola Guida Interattiva, Pappamondo, Esperimenta, Castel Sismondo, Pinocchio, AreAvventura e Cinemagia7D. Il parco è aperto da sabato 29 ottobre a martedì 1°novembre: Info www.italiainminiatura.com

Anche Fiabilandia è pronta a spaventare i visitatori con misteriosi e paurosi allestimenti, per un'avventura sulle attrazioni del parco tra pipistrelli, zombie, lupi mannari, vampiri e altri spiriti. Nella giornata di lunedì 31 ottobre, il parco offre un ricco programma di attività, tutto dedicato ai più piccoli: dal truccabimbi mostruoso fino agli spettacoli a tema. Alle ore 15.00 va in scena lo spettacolo Fiaby Circus Horror, che per l’occasione verrà replicato alle 19:00 e sarà popolato da clown, acchiappafantasmi, artisti e giocolieri che si esibiranno con costumi, musiche e scenografie interamente dedicate a questa ricorrenza. Alle 16:00 Western Show, dove la lotta tra cow-boy e indiani d’America diventa una festa per tutti. Il culmine della giornata è alle 20:30, con la sfilata concorso dei costumi più spaventosi, che si svolge al Pala Verde, all’interno del parco. A tutti i bambini saranno donati dei premi di partecipazione e, ai primi tre classificati, dei premi speciali. La sfilata-concorso è riservata ai visitatori del parco. Per partecipare è necessario indossare un costume spaventoso e recarsi al punto di ritrovo il Pala Verde, dove a ciascuno verrà assegnato un numero. Il parco è aperto da sabato 29 a mercoledì 2 novembre con orario 10 - 17, mentre lunedì 31 ottobre dalle 10 alle 22. Info: www.fiabilandia.it

Tra gli appuntamenti in città, il Cinema Fulgor, il cinema dei sogni di Federico Fellini, propone Ottobre Horror. Domenica 30 ottobre, per la consueta proiezione mattutina domenicale con colazione (ore 10), saranno proiettati Serpico di Sidney Lumet 1973 e Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese 1990. Omaggio a Paul Sorvino e Ray Liotta. Il tema della doppia personalità sarà protagonista ad Halloween, lunedì 31 ottobre alle ore 21, con la versione del 1941 con Spencer Tracy ed Ingram Bergman de “Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde”. E' consigliato l'acquisto del biglietto online: www.cinemafulgor.com. Lunedì 31 ottobre sono previste letture da paura con BiblioHalloween al Cinema Astoria. Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria , mentre in piazza a Viserba va in scena Viserba Circus, la festa di Halloween a cura del Comitato Turistico di Viserba: un pomeriggio in compagnia dei saltimbanchi, con tanti giochi da fare insieme per festeggiare Halloween in allegria. (Ore 16.00. Ingresso libero). I bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati da un adulto, possono partecipare anche a una Caccia al tesoro spaventosa, in centro storico a Rimini. I volontari di Mare di Libri preparano per loro un divertente gioco per scoprire luoghi e personaggi mostruosi nel cuore di Rimini (ritrovo all'Ala Nuova del Museo della Città alle ore 15 o alle ore 16 - su prenotazione a uaoimmaginielibri@gmail.com; costo: € 5,00). Da non perdere una serie di visite guidate da paura con i City Tour di VisitRimini e le visite guidate per famiglie tra città e le sorgenti del Marecchia, a cura di Cristian Savioli, guida turistica ed escursionistica. Per informazioni e proposte week-end 0541.53399 info@visitrimini.com