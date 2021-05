Porta Galliana, cambia il traffico in via Savonarola: ecco quando

Proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via Bastioni settentrionali che costeggia Porta Galliana, tratto che sarà completamente percorribile da martedì 1° giugno. Per consentire la fornitura del materiale necessario alla conclusione della nuova pavimentazione ciclabile, nella prima mattinata di sabato, via Savonarola sarà percorribile solo in direzione monte-mare. Il senso unico sarà istituito intorno alle 7 del mattino fino alle 10.30 circa. Il personale della Polizia Locale presidierà la rotatoria di via dei Mille per agevolare il traffico veicolare.