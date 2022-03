Cantiere Porta Galliana, servono ancora 50 giorni. Renzi: "Si pensi anche al restauro delle mura"

Per vedere la fine dei lavori di Porta Galliana occorreranno cinqua giorni. E' quanto ha spiegato durante il consiglio comunale l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. Per il consigliere dell'opposizione Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia) si tratta di un "cantiere senza fine". Il consigliere poi chiede ulteriori interventi come "il restauro e la valorizzazione delle mura federiciane”.

"Il cantiere di recupero di Porta Galliana avviato nel 2018, dopo 4 anni, e il fermo completo dell’attività negli ultimi 5 mesi, non ha visto ancora la conclusione dei lavori prevista nel marzo 2021 - prosegue il consigliere -. Ho richiesto per la terza volta dal 2018 che il restauro e la valorizzazione di Porta Galliana deve riguardare anche le mura Federiciane superstiti per un centinaio di metri lungo la via Bastioni Settentrionali, dalla Porta Galliana a Corso Giovanni 23°".

In dettaglio questi gli interventi richiesti da Fratelli d'Italia: consolidamento e restauro delle mura “Federiciane” di via

Bastioni Settentrionali; la realizzazione di una minima fascia di rispetto a verde per le suddette mura; rifacimento della pavimentazione del tratto di via Bastioni Settentrionali in “armonia” con le antiche Mura della città; sostituzione dei banali pali della illuminazione pubblica con lampioni adeguati alla storicità del luogo; eliminazione della dismessa centrale elettrica di via Bastioni Settentrionali, per migliorare l’immagine della strada e dell’ambiente circostante.