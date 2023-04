Poste Italiane informa che da martedì 11 aprile al 31 maggio l’ufficio postale di Riccione Centro, sarà interessato da lavori di manutenzione. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi nella sede di Riccione 1 in viale Armando Diaz 15/B, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, con servizio di Atm Postamat attivo H 24.

Le Poste del centro rimarranno chiuse per quasi due mesi, come cambia il servizio per gli utenti