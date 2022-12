"Un poster per la pace", il Lions Club Cattolica premia tre giovani studenti

Nel pomeriggio dello scorso mercoledì, 14 dicembre, la sindaca Franca Foronchi e l'assessore alla Pubblica istruzione, Federico Vaccarini, hanno partecipato alla premiazione del Concorso Internazionale d’Arte "Un poster per la pace" promosso dal Lions Club Cattolica. Quest'anno, per la prima volta, la cerimonia si è svolta al Centro Culturale Polivalente. Una bella serata che ha visto la presenza della dirigente scolastica Anna Rosa Vagnoni, numerosi ragazzi e famiglie. Per il concorso sono referenti dell’iniziativa i due docenti di Arte, il professore Gabriele Caimano e la professoressa Daniela Beltrambini.

Tra gli oltre 80 partecipanti sono stati selezionati tre vincitori che accederanno alla successiva fase distrettuale (il concorso, infatti prevede una fase locale, una interregionale, una nazionale ed infine una internazionale). I premi sono stati conquistati da Matteo Spadoni, Crystal Intermite e Alexandru Cotovici, classificati rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Il tema proposto agli studenti, “Guidare con compassione” (nella versione inglese “Lead with Compassion”) portava in sé il concetto di indicare ad altri una direzione, con empatia ed altruismo, comportamenti che conducono all’instaurarsi della pace nel Mondo.

"Siamo felici - ha detto la sindaca Foronchi - di essere qui con voi questa sera, in un luogo dove si fa cultura ed aggregazione, è un segno di apertura e condivisione della scuola con il territorio". "Portiamo a tutta la comunità questi lavori, facciamo vedere le tante cose belle fatte a scuola e valorizziamo questo concorso", ha aggiunto l'assessore Federico Vaccarini. "Anche noi Lions - ha sottolineato Nicola Battistoni, referente del Lions Club Cattolica - abbiamo bisogno di confrontarci con la comunità nel segno del nostro motto, "We serve", noi ci mettiamo al servizio".

Le opere realizzate dagli studenti resteranno in mostra in biblioteca fino al prossimo 4 febbraio 2023, visitabile durante gli orari di apertura.