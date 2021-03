Precipita dall'albero durante la potatura, albergatore infilzato da un tronco

Momenti di paura, nella tarda mattinata di martedì, per un albergatore 56enne rimasto seriamente ferito durante i lavori di potatura di un albero. L'incidente si è verificato intorno alle 11.30 quando il titolare dell'albergo di via Cirene si trovava sulla scala per tagliare i rami di una pianta. Per cause ancora in corso di accertamento, la scala sarebbe scivolata facendo perdere l'equilibrio all'uomo che è precipitato. Nella caduta l'addome è finito contro un ramo acuminato che gli ha perforato la pancia. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata oltre a una Volante della polizia di Stato. Il 56enne, che non ha mai perso conoscenza, è stato stabilizzato sul posto dal personale di Romagna Soccorso e poi trasportato a sirene spiegate all'Infermi di Rimini.