Predoni della spiaggia arrestati dai carabinieri dopo il furto di una borsa

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri di Riccione hanno arrestato due tunisini, di 28 e 34 anni entrambi già noti alle forze dell'ordine, ritenuti essere i responsabili del furto di una borsa sulla spiaggia della Perla Verde. I malviventi, secondo quanto ricostruito, hanno derubato una turista che si trovava nei pressi del Bagno 123. La vittima è riuscita a dare l'allarme a una pattuglia dell'Arma che in quel momento stava controllando l'arenile e, i militari, sono riusciti ad individuare gli stranieri e ad ammanettarli. Portati in caserma, saranno processati per direttissima lunedì mattina.

