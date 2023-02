Il Prefetto di Rimini in visita al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Nella mattinata di venerdì il Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, recentemente insediatasi nell’incarico, si è recata in visita presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ove, dopo essere stato salutata con gli onori militari, è stata accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Coscarelli, incontrando - prima di visitare la Sala Operativa del Comando - gli Ufficiali alla sede ed una rappresentanza di Finanzieri in servizio nei Reparti della provincia, nonché i Presidenti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Rimini e Riccione.

Nell’occasione il Comandante Provinciale ha descritto al Prefetto l’organizzazione territoriale della Guardia di Finanza nella provincia di Rimini e le caratteristiche socio economiche della circoscrizione, illustrando l’azione di servizio condotta nell’ambito dei prioritari compiti istituzionali, a conferma dell'impegno costante che le Fiamme Gialle riminesi dedicano al controllo economico del territorio dell’intera provincia, con particolare riguardo alla lotta all’evasione fiscale, al lavoro nero, alla contraffazione, all’abusivismo commerciale in tutte le sue forme e al contrasto dei traffici illeciti a tutela dell’economia legale e dei cittadini, fornendo - con un costante presidio del territorio, in coordinamento con tutte le Forze di Polizia - un fattivo contributo di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Al termine della visita, il Prefetto Padovano, ha espresso vivo apprezzamento per il servizio quotidianamente svolto dai militari della Guardia di Finanza alla collettività e per la collaborazione prestata all’Autorità di Governo. Il Comandante Provinciale, a sua volta, a nome di tutti i Finanzieri della provincia riminese, ha ringraziato il Prefetto per la visita, testimonianza di attenzione e vicinanza al Corpo.