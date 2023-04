Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive: seminario con i Vigili del Fuoco

Nell’ambito del protocollo di intesa fra la Prefettura di Rimini, i Comuni rivieraschi della provincia, le associazioni degli albergatori e la rete delle professioni tecniche, nella nuova aula magna del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini si è svolto il seminario inerente le indicazioni operative per la presentazione di "Scia parziali e di Volture per le attività turistico-ricettive". I lavori sono stati coordinati dal prefetto Rosa Maria Padovano alla presenza del comandante dei Vigili del Fuoco Piergiacomo Cancelliere, del presidente della rete tecnica delle professioni della provincia e dei presidenti delle associazioni degli albergatori di Rimini, Bellaria Igea-Marina, Riccione, Misano e Cattolica.

Dato il gran numero di richieste di partecipazione, oltre ai posti disponibili in presenza (circa 40 persone), l’incontro è stato trasmesso in diretta streaming tramite il sito istituzionale www.vigilfuoco.tv che ha visto il collegamento di oltre 200 utenti. Il focus del seminario è stato quello di approfondire le previsioni del decreto legge 29 dicembre 2022 numero 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, numero 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che all’articolo 12 bis tratta gli adeguamenti per la “prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive”, già oggetto di nota di chiarimento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. A conclusione si è tenuto un proficuo dibattito ed un confronto fra i partecipanti e i portatori di interesse intervenuti, tutti animati dal comune obiettivo di coniugare al meglio la vocazione turistica del territorio con la imprescindibile esigenza di sicurezza delle strutture alberghiere.