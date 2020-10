Procuratore onorario rinviata a giudizio, avrebbe falsificato i verbali d'udienza

Avrebbe falsificato, modificandone l'orario, alcuni verbali di udienza per poter chiedere l'indennità economica spettante alle ore eccedenti. Con queste accuse il Tribunale di Ancona ha rinviato a giudizio una Vpo, un pubblico ministero onorario del Tribunale di Rimini. Il Vpo è un magistrato e come tale la competenza sui magistrati del Tribunale di Rimini, e di tutta l'Emilia-Romagna, è Ancona. L'udienza preliminare si è svolta davanti al gup che ha disposto il rinvio a giudizio del magistrato, nel 2022. La Vpo è difesa dall'avvocato Piero Venturi del Foro di Rimini. Secondo le accuse, falso e truffa aggravata, avrebbe modificato gli orari delle udienze per far figurare ore lavorate in più in maniera da chiedere l'indennità spettante.

