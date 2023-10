Progetto "Concittadini", porte aperte in Assemblea per gli studenti dell'istituto Dante Alighieri

Giornata tutta all’insegna dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna quella vissuta a Bologna dagli studenti e dalle studentesse dell’istituto comprensivo Dante Alighieri di Rimini. Le ragazze e i ragazzi delle classi medie 3^ C e 3^ L dell'Istituto comprensivo, accompagnati dalle docenti Vincenza Elisabetta Chiarello, Angela Tarani, Francesca Farina e Anna De Lisio nonché dalle rappresentanti dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Rimini Marialuisa Cenci e Simona Cicioni, sono stati protagonisti di una full immersion in Assemblea legislativa, nell'ambito del progetto Concittadini, per approfondire temi quali la cittadinanza attiva, le iniziative culturali e il funzionamento dell'Assemblea legislativa, la memoria e la storia locale.

Ad accogliere le studentesse e gli studenti è stata la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti, che nel saluto istituzionale ha sottolineato: “Abbiamo deciso di aprire le porte dell'Assemblea legislativa alla cittadinanza, in particolare ai giovani e agli studenti come voi perché siete il patrimonio su cui investire per il presente e il futuro della comunità dell'Emilia-Romagna. Lo abbiamo fatto grazie al progetto Concittadini, che da anni realizza iniziative come quella di oggi: la cultura della memoria è importante perché c'è un filo rosso che lega le istituzioni ai cittadini. Nel caso dell'assemblea legislativa, la memoria è fatta dei valori della nostra Costituzione, che va onorata perché è la Carta fondamentale della Repubblica che ci permette di essere cittadini liberi”.

La presidente Petitti, inoltre, ha ricordato l'attualità e la concretezza del lavoro dell'Assemblea legislativa: "È in quest'Aula che sono state approvate le leggi grazie alle quali abbiamo finanziato le attività a sostegno dei territori danneggiati dall'alluvione dello scorso maggio".

Il programma della giornata è iniziato con la visita all’Aula dell’Assemblea legislativa dove, grazie al lavoro di Carla Brezzo, Laura Bordoni e Giulia Ferraresi, gli studenti hanno conosciuto quali siano i progetti di cittadinanza attiva, le mostre e le iniziative culturali realizzate dall’Assemblea legislativa. A seguire Giuseppina Rositano ha spiegato agli studenti quali siano il ruolo e le funzioni dell’Assemblea legislativa, mentre Davide Gubellini, esperto di storia contemporanea, ha svolto un approfondimento sulla Memoria, in particolare su accadimenti e storie avvenuti a Bologna durante e dopo il secondo conflitto mondiale.