Prolungamento di via Brenta, consegnato il cantiere alla ditta appaltatrice

Lunedì 30 agosto 2021 sono stati infatti consegnati i lavori per la realizzazione del prolungamento della via Brenta fino alla rotatoria nei pressi del sottopasso dell’A14 nella frazione di Montalbano. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di strada e di un ponte sul torrente Ventena per un importo pari a 880mila euro a totale carico dello Stato tramite i Fondi Sviluppo e Coesione comunitari. Il Sindaco Daniele Morelli e l’Assessore ai lavori pubblici Gianluca Vagnini si sono recati questa mattina sul cantiere ed hanno potuto verificare l’effettivo inizio del tracciamento del percorso. Nei prossimi giorni in loco saranno presenti i tecnici dei servizi per effettuare le segnalazioni del caso prima di dare avvio alle operazioni di scavo. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta CLG Costruzioni Srl con sede legale in Caserta (CE), che li eseguirà attraverso la “S.I.R. Costruzioni S.R.L.” con sede legale a San Giovanni in Marigano (RN).

“Oggi parte un cantiere che i marignanesi attendono da alcuni decenni. Nonostante i rallentamenti causati dal Covid-19, i nostri uffici hanno lavorato con efficacia e grande impegno fino a rendere possibile l’avvio dell’intervento che oggi possiamo comunicare ai cittadini. Siamo orgogliosi di poter dire che si attueranno senza pesare sulle casse comunali, – afferma l’Amministrazione Morelli – un risultato non scontato, ma frutto di un importante impegno. Questo cantiere è infatti un intervento strategico che migliorerà sensibilmente la viabilità non solo dei marignanesi, ma di tutta la Valle del Conca e siamo dunque impazienti di vederlo attuato: si tratta infatti di un importante impegno su cui ha investito la nostra Amministrazione fin dalla campagna elettorale. L’altro obiettivo su cui ora stiamo lavorando è la rotatoria sulla Strada Statale 16: è infatti in fase di definizione l’ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte di ANAS. Nelle prossime settimane confidiamo di avviare le procedure di gara per questo ulteriore progetto che ha a sua volta un finanziamento statale di 620mila euro”.