Prolungato il divieto di vendita alcolici da asporto

A Riccione il divieto di vendita alcolici da asporto viene prolungato fino al 20 settembre. Una "mossa" decisa in vista di una stagione che promette numeri importanti anche dopo la fine di agosto e "dettata- spiega il sindaco Renata Tosi- dall'esigenza di salvaguardare l'intrattenimento serale, quello 'buono' e sereno che ci contraddistingue come meta turistica giovane e divertente". Sono quindi estesi i termini dell'ordinanza che "invita le persone a consumare al tavolo in maniera ordinata, evitando così gli assembramenti", prosegue, chiarendo che si è trattato di uno strumento, "tra i pochi che ha un'amministrazione in fatto di ordine pubblico", utilizzato "anche per prevenire le degenerazioni". E "visto che la stagione promette ottimi numeri anche per settembre- puntualizza Tosi- è parso giusto e doveroso posticipare la scadenza dell'ordinanza". E' l'occasione per compiere anche un bilancio in tema di sicurezza da parte della prima cittadina: "L'estate 2021- spiega- ci ha visto davanti a una sfida che pur con estrema difficoltà, abbiamo accettato senza evitare responsabilità". La situazione è comunque in miglioramento: "Nel weekend sono state identificate 600 persone- prosegue il sindaco- vi è stato un'intensificazione dei controlli nel distretto Sud della provincia, si è intervenuti in maniera decisa e con evidente risultato". Di qui i ringraziamenti alla Polizia e ai Carabinieri di Riccione, al Questore di Rimini e al colonnello dei carabinieri. Infine una richiesta: "Che possa essere confermato anche per i prossimi weekend- conclude- un così proficuo impegno sul territorio da parte delle forze dell'ordine".