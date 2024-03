La Regina alla conquista dei turisti nelle stazioni ferroviarie della Lombardia

Aspettare il treno a Milano e intanto gustarsi le bellezze della Regina che scorrono sullo schermo. Da venerdì 8 marzo e per i prossimi due mesi, Cattolica è in onda con un video spot visibile sui display di 10 stazioni ferroviarie delle principali città della Lombardia: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano Bovisa, Milano Cadorna, Monza, Pavia, Varese. Spot che andrà in rotazione per 570 passaggi al giorno.

Dopo le tre fiere internazionali di Bruxelles, Monaco e Budapest, l’Amministrazione e gli operatori economici di Cattolica continuano con l’attività di promozione turistica della città e del territorio. “È la prima volta che Cattolica punta anche su questo tipo di promozione – spiega il Vice sindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – Le stazioni ferroviarie sono un crocevia di persone e quelle della Lombardia, in particolare, degli snodi internazionali e quindi delle finestre sul mondo. Sono indubbiamente una grande vetrina per noi. Come Amministrazione abbiamo subito accolto con piacere l’idea di comunicazione nelle stazioni su proposta delle Spiagge di Cattolica per due motivazioni: innanzitutto perché riteniamo fondamentale il confronto con le associazioni di categoria così come avvenuto con le fiere e crediamo che questa sinergia sia importante sul fronte della promozione in un territorio strategico per la nostra città come la Lombardia. È il primo nostro mercato italiano di riferimento e per questo ci siamo concentrati su questa regione con l’obiettivo di intercettare turisti del luogo e non solo. L’altra motivazione ha una grande valenza ambientale: questa comunicazione vuole anche essere un incentivo alla mobilità sostenibile, invitando i turisti a venire in treno a Cattolica. E questo anche in vista dei lavori di riqualificazione del nostro scalo cittadino che sono prossimi a partire”.

Costo della comunicazione: “L’Amministrazione ha investito quasi 20mila euro – continua il Vice sindaco Belluzzi – e sono risorse attinte dall’extra gettito della tassa soggiorno. A queste si aggiunge il contributo delle “Spiagge di Cattolica”. Ma la sinergia con i bagnini non finisce qui: “La nostra prossima missione sul fronte della promozione e sempre in Lombardia – annuncia Belluzzi - sarà il 13 e 14 aprile con la trasferta ad Ardesio dove proseguiamo la nostra campagna di comunicazione in Val Seriana e Val di Scalve”.

Un invito a trascorrere le vacanze a Cattolica

“La Lombardia è un bacino di utenza molto interessante per il nostro flusso turistico – spiega Maddalena Della Santina, rappresentante delle “Spiagge di Cattolica” -, e l’idea di andare a raggiungere gli utenti quotidianamente, nei luoghi dove ogni giorno transitano per recarsi al lavoro o per i loro spostamenti in regione è venuta ai bagnini dopo un attento studio di mercato insieme all’azienda che si occupa della comunicazione digitale nelle stazioni lombarde in cui Trenord svolge servizio. Siamo felici che l’Amministrazione Comunale se ne sia fatta carico insieme a noi, con l’obiettivo di creare incoming. Il video di 11 secondi, fatto realizzare dai bagnini grazie alla professionalità di Roberto Romani, punta a catturare l’attenzione degli utenti mentre aspettano il loro treno, con immagini accattivanti ed esaustive che illustrano le nostre peculiarità. È un vero e proprio invito a venire a Cattolica per le loro vacanze”.