Pronta ad entrare in funzione la nuova rotatoria sulla Santarcangiolese

Da venerdì 16 luglio entrerà in funzione la nuova rotonda su cui convergono la SP 14 “Santarcangiolese” e la SP 73 “Pontaccio Macello”. Sono infatti in fase di ultimazione i lavori, che avevano reso necessarie limitazioni al traffico, il cui stato di avanzamento consente comunque già dal prossimo venerdì la piena funzionalità della nuova rotatoria. “Sono molto soddisfatto – dichiara il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi – per la realizzazione di questo intervento che mette in sicurezza, fluidificando il traffico, un’intersezione alquanto critica della nostra rete viaria provinciale. Un intervento da tempo atteso, in particolare dal Comune di Poggio Torriana, e che la Provincia di Rimini ha finanziato nell’ambito di quel programma fondato su una precisa scala di priorità che ha lo scopo di mettere in sicurezza e rendere il più possibile funzionale il sistema della viabilità provinciale.”