Pronta la piazza del Tituccio: nuovi arredi, aree verdi e illuminazione

Pronta la nuova piazza del Tituccio a Corpolò. Da spazio fruito come parcheggio, l’area è ora un luogo pubblico utile ai residenti per incontrarsi e socializzare. L’assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad ha incontrato sabato mattina i residenti insieme ad Andrea Succi, amministratore unico di Anthea, la società ‘in house’ che ha progettato e coordinato i lavori. Con l’investimento di circa 370mila euro è stata completamente rinnovata la pavimentazione, sono state inserite numerose sedute con ampie panchine, sostituite ed aumentate le alberature e le aree verdi con quattro grandi aiuole. Nuovi gli arredi e l’impianto di illuminazione. Infine la riproposizione della Fontana del Tituccio, segno identificativo del luogo e presente da oltre 50 anni. Tituccio è un termine dialettale che rappresenta il bambino quando mette il dito in bocca e succhia. La riqualificazione della piazza ha reso necessaria anche una parziale riorganizzazione dell’esistente rete di fognatura per la regimentazione delle acque di pioggia.

L’intervento ha comportato anche l’istituzione di un senso unico nella strada laterale alla piazza, con direzione verso il retrostante parcheggio e il collegamento alla via Caduti del Soccorso Aereo. In questo modo la piazza avrà più protezione dal traffico. Garantito comunque l’accesso carrabile ai residenti e alle attività commerciali.