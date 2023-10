Al posto del bowling pronto a nascere il nuovo palasport, a novembre si apre il cantiere

Al via lunedì, 6 novembre, i lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Cattolica. La giunta ha approvato il progetto esecutivo e aperto così ufficialmente i cancelli del cantiere all’interno dell’area Vgs. “Abbiamo mosso un altro importante passo per l’esecuzione di una struttura moderna e fondamentale per la città – commenta la sindaca Franca Foronchi –. Il Palazzetto sarà la casa degli sport di Cattolica. Abbiamo modificato il progetto iniziale proprio per poter adattarlo sia alla pallavolo sia al basket. Ma non solo. Sarà infatti una struttura versatile adatta anche a ospitare conferenze e piccoli concerti. Un centro di aggregazione strategico, sia sotto il profilo sportivo, culturale e anche dell’offerta turistica. Il Palazzetto può infatti rappresentare per la città un’ulteriore opportunità per destagionalizzare”.

L’impianto sportivo, come previsto, sorgerà in sostituzione del manufatto esistente e che era destinato a ospitare un bowling. L’appalto è andato al Consorzio Coir, con sede a Cesena. “Siamo nel pieno rispetto del cronoprogramma” continua la sindaca. La conclusione dell’intervento è prevista entro la fine del 2024.

Va avanti, quindi, l’iter di riqualificazione di quell’area cittadina dopo la firma della convenzione al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una sottoscrizione che ha confermato lo stanziamento di 2,5 milioni di euro assegnati per la realizzazione del Palazzetto dello Sport, su un percorso di rigenerazione dal valore complessivo di 2,7 milioni. Duecento mila euro, infatti, sono stati messi a bilancio e saranno a carico dell’amministrazione comunale.

Sulla realizzazione del nuovo impianto sportivo interviene anche l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni mettendo l’accento sul fatto “che si è modificata la pavimentazione del Palazzetto scegliendo di installare il parquet proprio per aprire le porte al basket con tutti i crismi. Lo dico anche da allenatore di pallacanestro e di appassionato della palla a spicchi. Abbiamo voluto una struttura a regola d’arte”. E aggiunge: “Previsti impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad alta efficienza per evitare il dispendio energetico e contenere i costi di gestione. Con il palazzetto che si presterà anche eventi di natura diversa, in tal senso sono state preventivate soluzioni funzionali anche alla migliore acustica all'interno dell'impianto. Non va dimenticato, infine, che si presterà una particolare attenzione alla fruizione da parte delle persone con disabilità, sia spettatori che atleti, con percorsi, servizi, attrezzature e posti a sedere dedicati per la completa accessibilità”.