Prorogata la sospensione delle lezioni alla scuola dell'infanzia Gaspare Mariotti

Prorogata la sospensione delle attività didattiche presso la scuola dell'infanzia Gaspare Mariotti sino a venerdì 20 novembre. A seguito della comunicazione ricevuta nella giornata odierna da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Valle del Conca di Morciano è stata disposta la sospensione delle attività didattiche presso la scuola dell'infanzia "Gaspare Mariotti" sino a venerdì 20 novembre compreso.Tale disposizione, assunta a titolo precauzionale, è dovuta al rinvenimento di una ulteriore positività tra il personale scolastico non già in quarantena. Sarà cura del Dirigente Scolastico, per il tramite del registro elettronico di istituto, informare ulteriormente le famiglie delle determinazioni che saranno assunte dall'autorità sanitaria.