Prosegue l'iter per il nuovo stadio, 12.200 posti e un centro per medicina sportiva e benessere

Prosegue il cammino per dare alla città di Rimini un nuovo stadio. Aurora Immobiliare e la Rimini Calcio sono al lavoro per avanzare nell’iter progettuale. Dopo la presentazione del progetto in Comune le tempistiche: i proponenti puntano nell’arco di circa un anno di giungere al progetto esecutivo e allo sblocco dei cantieri, dopodiché si immagina di impiegare due stagioni sportive per realizzare la nuova arena con il Rimini che potrà tuttavia continuare a giocare le sue partite all’interno del Neri. Si entra anche nei dettagli tecnici, lo fa Aurora Immobiliare attraverso il suo portale internet, in cui spiega che il nuovo stadio di Rimini potrà avere una capienza complessiva di 12.200 spettatori.

Le linee guida del progetto

Il nuovo stadio di Rimini si sviluppa secondo un triplice obiettivo: essere un brano di paesaggio urbano, inserito nel contesto storico e territoriale, pur nella sua vocazione di polo gravitazionale. Il Concept alla base dell’impianto presuppone una quota rialzata per il funzionamento dei flussi connessi allo stadio, così da liberare tutti i fronti del basamento a favore di una fruizione diretta dalla strada. Si creano così gli spazi destinati alle attività complementari e di supporto alle attività sportive, parti essenziali del “sistema stadio”.

Al nuovo Stadio Romeo Neri si accede mediante 4 grandi scalinate esterne, due nel settore Sud/Ovest due nel settore Nord/Est che permettono al pubblico di raggiungere le terrazze praticabili poste a quota + 8,20 metri rispetto alla quota del campo. Le terrazze sono dotate di spazi adibiti a bar/ristorazione e servizi, fruibili tutti i giorni e non solo in occasione dell’evento sportivo. Superati i tornelli, si può accedere al proprio settore e tramite le scale di smistamento alla propria fila e seggiolino numerato.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

La ristrutturazione

Lo stadio esistente viene trasformato in un luogo per lo sport ed il tempo libero in grado di vivere 7 giorni su sette, grazie alla presenza oltre che degli spazi sportivi multidisciplinari, di un centro per la medicina sportiva, spazi per il fitness ed il wellness, centro benessere, area dedicata al baby parking, foresteria, oltre a bar e ristoranti, spazi direzionali e commerciali.

Il progetto prevede la valorizzazione della facciata storica ad opera dell’ingegnere Stramigioli, risalente al 1932 e che, realizzata in mattoni, travertino e pietra bianca, ne caratterizza la visuale verso Viale IX Febbraio 1849. La Sostenibilità Ambientale ed il Sistema del Verde hanno avuto un ruolo importante nella genesi del nuovo stadio di Rimini.

Abbattere i costi energetici

Le logiche progettuali, finalizzate alla riduzione dei costi energetici e dell’inquinamento ambientale, hanno portato alla definizione di nuovi spazi e volumi ottimizzati e sostenibili. Con le stesse finalità, sono stati previsti marciapiedi, piste ciclabili ed aree verdi fruibili con una forte connotazione di integrazione nel nuovo sistema del verde.

L’impianto è stato dimensionato su una capienza di circa 12.200 posti/spettatori al coperto, è costituito dalla tribuna principale, la tribuna distinti e dalle due curve (nord e sud). Esse definiscono 5 settori nettamente separati, con accessi e uscite indipendenti, ognuno dotato dei relativi punti ristoro e dai servizi. Tutti i posti sono progettati per avere una visuale ottimale così come richiesto dalle specifiche normative.

Il Progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dello “Stadio Romeo Neri” di Rimini, in linea con gli standard Fifa- Uefa- Coni, è reso possibile dall’applicazione della c.d. Legge Stadi.