Protesta per il mancato stipendio, tre operai minacciano di lanciarsi dalla gru

“Portate le coperte, noi da qui non ci muoviamo”. Sono le grida che provengono da in cima alla gru. Dal primo pomeriggio di martedì (5 marzo) tre operai, di origine egiziana, sono rimasti per protesta sulla grossa gru installata nel cantiere al civico numero 42 di via Dario Campana. Dove sono in corso i lavori a una palazzina. Nel cortile sotto il cantiere altri operai osservano angosciati, tra i mezzi delle forze dell’ordine. Un collega cerca di fare da intermediario e grida ai piedi della gru: “Io ti ho nel cuore, lo sai”. Sul posto presenti i Vigili del fuoco in forze, un’ambulanza, Polizia e Carabinieri. Sul cantiere anche i rappresentanti dei sindacati. Dopo l’allarme, gli operai sono rimasti fermi in alto, al freddo e con la pioggia che iniziava a scendere sulla città.

Le proteste sono partite in quanto gli operai che fanno parte di un’azienda milanese lamentano di non essere stati pagati per diverse mensilità. Si parla di almeno 4 o 5 mensilità. "Ci dovete pagare quanto ci aspetta, non ci muoviamo da qui", gridano col trascorrere degli instanti i tre operai. Inizialmente sulla gru erano presenti 4 persone, con il titolare dell’azienda, che poi è sceso per contrattare (anche a nome dei 3 colleghi rimasti sulla gru) con la ditta appaltatrice, reclamando il pagamento delle somme arretrate per i lavori.

Attorno alle 16.40 il primo dei tre operai è sceso dalla gru scortato dai vigili del fuoco. Accompagnato il giovane a terra, sono poi risaliti e sono riusciti a convincere anche gli altri due a fare altrettanto. Fondamentale è stato l'intervento del negoziatore dei Carabinieri, del Reparto operativo di Ravenna, accorso in aiuto e che si è fatto parte attiva e fondamentale per la risoluzione della controversia.