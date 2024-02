Una capitale del turismo con 2.145 hotel e 143 mila posti letto. I dati raddoppiano con gli alloggi privati

Una mappa sulla quale sono inseriti una distesa di 2.145 hotel. Tante sono le strutture alberghiere presenti sul territorio della Provincia di Rimini. E’ quanto emerge dai dati aggiornati dall’Osservatorio turistico regionale, a cura di Trademark Italia per la Regione Emilia Romagna e Unioncamere E-R. Il dato è di gran lunga il più massiccio in regione, basti pensare che al secondo posto c’è la provincia di Ravenna con 519 alberghi. Le strutture riminesi sono in grado di garantire un numero complessivo di letti pari a 143.115, che rappresentano oltre il 50% di tutta la regione. Ma quali sono i dati aggiornati sulle stelle degli hotel? In provincia ci sono appena 3 hotel a cinque stelle, 164 a quattro stelle, 1.218 a tre stelle, 431 con due stelle, 149 con una stella e 180 senza classificazione.

Il peso degli alloggi turistici

Ai 143.115 posti letto alberghieri, è interessante scoprire dai dati elaborati da Trademark come vanno aggiunti nel riminese quasi altri 139 mila posti letto in arrivo da strutture extra alberghiere. In sostanza si tratta di un raddoppio dei numeri. A far la voce grossa sono gli alloggi privati: nel Riminese garantiscono circa 111 mila posti letto. Un dato che apre a molteplici riflessioni, soprattutto in considerazione della difficoltà a trovare alloggi in affitto annuale per chi decide di trasferirsi a vivere in Riviera. Si aggiungono poi 20 mila posti in campeggi, 1.300 in agriturismo, 1.800 in B&B e 4.800 per altre tipologie non specificate.

I numeri complessivi della Riviera Romagnola

I dati aggiornati parlano lungo i 110 chilometri di costa attrezzata (dai Lidi di Comacchio a Cattolica) di 3.023 alberghi per oltre 235 mila posti letti. Gli alloggi privati sono complessivamente 105 mila per 371 mila posti letto. I Campeggi e i villaggi turistici sono 55 per 84 mila posti letto.

Curiosi anche i dati legati alle spiagge. In totale ci sono 1.430 stabilimenti balneari, per 159 mila ombrelloni, 362 mila lettini e sdraio, 485 torrette di avvistamento e 800 bagnini di salvataggio. Presenti infine 4.200 mosconi a remi e pedalò.