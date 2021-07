Pusher nascondeva la droga nell'hotel dove alloggiava: arrestato

Aveva scelto la riviera come base per l'attività di spaccio: 41enne in manette

Aveva scelto la Riviera come piazza di spaccio, con una base a Rimini. A finire in arresto un 41enne della provincia di Foggia. Nella camera dell’hotel dove alloggiava aveva nascosto cocaina, marijuana e hashish, oltre a 570 euro in contanti ritenuti provento di spaccio, un bottino scoperto grazie all’attività della Squadra di polizia giudiziaria. Le indagini sono partite da una fonte confidenziale ritenuta attendibile, che aveva raccontato agli agenti della presenza a Rivazzurra di un uomo “ben fornito”. Il presunto pusher era finito nel mirino degli investigatori: dopo giorni di appostamenti gli agenti hanno documentato svariati incontri, tutti rapidi, con alcuni tossicodipendenti della zona. Giovedì, intorno alle 23.30, la polizia giudiziaria è entrata con il supporto dell’Unità cinofila della polizia Locale in un hotel in viale Messina, a Rivazzurra, dove il pugliese alloggiava.

Una volta rientrato in albergo, l’uomo si è diretto in camera e tre agenti sono poi entrati procedendo alla perquisizioni. Nel suo beauty case sono state trovate 10 confezioni di marijuana per un totale di 44 grammi, mentre nel cassetto della scrivania una dose di cocaina, un pezzetto di hashish e tutto il materiale per il confezionamento. Inoltre, dentro a un bicchiere c’erano altri 15 grammi di cocaina e nascosti nelle scarpe 570 euro. Poco prima gli agenti avevano fermato un acquirente a cui il pusher aveva ceduto dell'hashish.

Lo spacciatore, già noto alle forze dell'ordine, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio e questa sabato è comparso in tribunale. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti in carcere per mancanza di un luogo idoneo dove possa scontare i domiciliari, in attesa della prossima udienza che si terrà nei prossimi giorni.