Qualità della sabbia, Bellaria al centro di un progetto sperimentale insieme all'università

Individuare e testare nuove tecnologie per migliorare sempre più la qualità delle sabbie di balneazione: questo l’obiettivo del progetto innovativo che vede protagonista la spiaggia di Bellaria Igea Marina, città scelta per l’installazione, avvenuta già nell’estate, di un piccolo cantiere stabile sperimentale. Tra i promotori dell'iniziativa, la Regione Emilia Romagna attraverso il tavolo di lavoro permanente TecneHub e l’Università degli Studi di Ferrara, con l’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina che ha accettato di buon grado di offrire la propria partnership: che si è sostanziata nella messa a disposizione di una porzione di arenile, la quale insiste su demanio comunale, per i test e le attività scientifiche. Un fazzoletto di spiaggia dove è già cominciata la sperimentazione di un nuovo trattamento sostenibile da applicare alle sabbie degli arenili, a contrasto ad esempio dei contaminati organici legati alla presenza di persone e animali; sperimentazione che prevede un prossimo disallestimento e poi un nuovo allestimento del cantiere prima della prossima estate, dinamiche fondamentali per la messa a confronto della sabbia così trattata con campioni di materiale non trattato.

Un progetto con cui la Città di Bellaria Igea Marina, Bandiera Blu ininterrottamente da quindici anni, si conferma destinazione turistica attenta all’ambiente e alla salubrità dei luoghi di balneazione, pronta a recepire e impiegare le nuove tecnologie che progresso e scienza mettono a disposizione per una gestione sempre più sostenibile del territorio. Questo lo spirito che anima il ruolo attivo avuto da Bellaria Igea Marina anche nel progetto in questione, che la vede selezionata come territorio pilota per uno studio dalla finalità ambiziosa: giungere a un nuovo metodo di trattamento delle sabbie da impiegare su larga scala a beneficio di soggetti pubblici e operatori privati.

“Più in generale, iniziative come questa si inseriscono in quel percorso che ha visto il Comune di Bellaria Igea Marina alzare sensibilmente l’asticella sul piano delle partnership a livello scientifico e istituzionale", sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti. “Dal lavoro condotto con il Cast - Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Rimini al rapporto aperto con l’Università di Architettura di Ferrara e gli ordini tecnico professionali, in occasione della Bim Street Art come nelle sfide progettuali che riguardano la ex Fornace, sino al legame instaurato le Università degli Studi di Bologna e di Verona e il Bellaria Film Festival: collaborazioni che, per prestigio, autorevolezza e competenza degli interpreti, rappresentano", conclude, ”un’opportunità di crescita e sviluppo per la nostra città sotto tanti aspetti, nell’attività istituzionale come nella gestione del territorio".