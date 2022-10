Raccolta fondi per finanziare il restauro conservativo della chiesa Collegiata di Santarcangelo

Il consiglio pastorale (CPP) e quello per gli affari economici (CPAE) della parrocchia San Michele Arcangelo, in Santarcangelo di Romagna si è riunito per un contro che ha avuto come tema il percorso di finanziamento del restauro conservativo della chiesa Collegiata di Santarcangelo, una delle uniche tre Collegiate presenti in Diocesi di Rimini. Il Comitato parrocchiale, nato per sostenere i lavori della Collegiata, ha presentato le diverse iniziative messe in atto per il reperimento dei fondi essenziali per procedere all’intervento. L’obiettivo è la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza e delle varie realtà produttive santarcangiolesi, per coprire i costi del restauro complessivo di un’opera così importante per la comunità cristiana e per la storia di Santarcangelo.

"In questo quadro - aggiunge una nota stampa - si è discussa la possibilità di dare avvio all’iter necessario per l’eventuale alienazione della chiesa del Suffragio, solo come estrema ratio. Si precisa che anche procedendo in tal senso, non si riuscirebbe a coprire l’intero importo dei lavori necessari per il recupero integrale della Collegiata. A questo proposito, il Comitato ha riaffermato il suo impegno a proseguire, in ogni caso, gli sforzi per sostenere il restauro complessivo della Collegiata".