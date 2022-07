Raffica di rapine nel fine settimana, 2 arresti e 2 denunce da parte dei carabinieri

Fine settimana di lavoro per i carabinieri della Compagnia di Rimini che hanno arrestato 2 rapinatori e denunciato altri due malviventi sempre per rapina. Nello specifico i militari dell'Arma della Stazione di Bellaria hanno ammanettato un 25enne straniero che, nella notte tra venerdì e sabato, aveva strappato un borsello con denaro e cellulare a un turista italiano. Bloccato dai militari dell'Arma, il malvivente ha iniziato ad opporre una strenua resistenza aggredendo le divise con calci e pugni tanto che si è reso necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino per riportarlo alla calma. Ammanettato e portato in caserma, nelle tasche del 25enne sono spuntati denaro, documenti.e un cellulare risultati rubati ad un altro turista nel pomeriggio. I carabinieri, invece, sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove sono stati poi dimessi con una prognosi rispettivamente di 7 e 10 giorni. Sempre a Bellaria il proprietario di un'abitazione ha sorpreso un ladro all'interno dell'appartamento che stava cercando di rubare alcuni elettrodomestici. Vistosi scoperto il malvivente, poi identificato per un 31enne straniero, ha aggredito l'uomo nel tentativo di fuggire ma l'intervento dei carabinieri ha permesso di ammanettarlo e portarlo in caserma.

Se la sono invece cavata con una denuncia a piede libero due 25enni pugliesi che, nella mattinata di domenica sono stati indicati da due turisti stranieri come gli autori di una rapina ai loro danni. Le vittime hanno denunciato di essere state avvicinate dai giovani che, la notte precedente, li avevano aggrediti per derubarli, Nelle tasche dei 25enni è stata ritrovata la refurtiva poi restituita ai derubati.