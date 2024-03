Riparte il progetto "Digitali Consapevoli", per aiutare i ragazzi a usare la rete consapevolmente

Al via una nuova edizione del progetto "Digitali consapevoli" che il Rotary Rimini Riviera ha ideato per incontrare gli studenti di prima e seconda classe delle scuole medie Bertola e Fermi di Rimini. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Acli Rimini Arte e Spettacolo, Fattor Comune e Comune di Rimini. L’obiettivo è quello di fornire ai giovani gli strumenti e le conoscenze per muoversi in sicurezza in rete, difendersi dai pericoli, verificare le informazioni e prevenire il cyber bullismo.

Le lezioni si avvieranno giovedì 7 marzo alla scuola Fermi di Rimini e riguarderà l’affronto del tema ‘Giocare online: rischi e benefici del gaming’, con l’intervento del docente Claudio Rossi. La stessa lezione si svolgerà martedì 12 marzo alla media Bertola. A seguire altri incontri su ‘Cyberbullismo e sicurezza digitale’ col prof. Alessandro Tempesta e ‘Opportunità e attenzioni dei social network’ col prof. Nicolò Felli.

Ne scaturirà la conoscenza e la consapevolezza dei rischi legati all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione digitale. Gli strumenti di comunicazione digitale, infatti, sono strumenti importanti per la vita sociale, di studio e professionale; non vanno evitati a priori perché comportano rischi, ma vanno conosciuti e utilizzati in maniera consapevole.

I partecipanti ai laboratori diventeranno ambasciatori dell’uso consapevole del digitale e a loro volta potranno testimoniare i contenuti e condividerli in famiglia e con gli amici.

Così come lo scorso anno, sarà verificata la possibilità di realizzare un manifesto da divulgare a tutti gli studenti per condividere le conoscenze acquisite per una maggiore consapevolezza nell'utilizzo del digitale.

I docenti coinvolti

Claudio Rossi - Docente e consulente di Digital Marketing, autore di numerosi paper pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali, membro della Società Italiana di Scienze del Turismo, per il quale riveste il ruolo di delegato per la regione Emilia-Romagna e quello di responsabile ICT.

Alessandro Tempesta - Docente di grafica, comunicazione e strumenti web. Insegnante in diversi enti di formazione territoriali e nazionali. È consulente d'impresa e unisce esperienze di marketing operativo a competenze di Visual Design e Art Direction.

Nicolò Felli - Content creator, social designer e stratega di iniziative sulle piattaforme d'intrattenimento. Ha creato e gestisce diverse pagine social molto seguite tra cui Skills Crew, la pagina più seguita in Italia su Tik Tok in ambito sportivo con quasi 5 milioni di follower dove ha superato il grande traguardo del miliardo di visualizzazioni.