Raid vandalico nel parcheggio dell'ospedale, danneggiate le auto dei dipendenti

Amara sorpresa per alcuni dipendenti dell'ospedale "Infermi" di Rimini che, nella mattinata di sabato, si sono trovati le auto parcheggiate all'interno del perimetro del nosocomio vandalizzate. I veicoli erano stati lasciati in sosta nell'area sottostante alla rampa del vecchio pronto soccorso e, ignoti, hanno fracassato i finestrini per poi devastare gli abitacoli. Al momento sarebbero 3 i mezzi coinvolti e, sul posto, è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi di rito. Secondo quanto emerso, uno degli autori del danneggiamento è rimasto ferito e a terra sono state trovate tracce di sangue repertate degli inquirenti. Acquisiti anche i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona con la speranza che, dai filmati, possano emergere elementi utili ad individuare l'autore o gli autori. Non è la prima volta che, all'interno del parcheggio dell'Infermi, avvengono fatti del genere.